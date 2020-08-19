Норвегия решила выслать российского дипломата из-за шпионского скандала

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В МИД Норвегии приняли решение выслать российского дипломата в связи с недавним шпионским скандалом, сообщают в среду норвежские СМИ.

Подробности о высылаемом дипломате не приводятся.

Москва отреагирует по принципу взаимности на решение Осло о высылке российского дипломата из Норвегии, считает глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Не сомневаюсь, что в этом случае, как и всегда, российской стороной будет четко выдержан принцип взаимности", - сказал Косачев "Интерфаксу" в среду, комментируя соответствующее решение Осло.

В конце прошлой недели полиция в Осло задержала гражданина Норвегии по подозрению в передаче иностранному государству информации, которая может нанести ущерб национальным интересам Норвегии. Его задержали после встречи с человеком, предположительно, являющимся сотрудником российской разведки.

В настоящее время подозреваемый остается под стражей.

В компании по сертификации судов DNV GL, в которой работал этот человек, заявили, что сотрудник, арестованный и обвиненный в шпионаже, работал над проектом по 3D-печати. В компании подчеркнули, что у него не было доступа к секретным данным и он не работал над проектами для оборонной промышленности, для вооруженных сил или для других правительственных агентств, где такой допуск является обязательным условием. Также в компании отметили, что он никогда не занимал руководящие должности и что работал только над ограниченным количеством проектов.