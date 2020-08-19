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Москва заявила Осло протест в связи с задержанием замторгпреда РФ

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Россия заявила властям Норвегии протест в связи с задержанием заместителя торгового представителя РФ, сообщает российское посольство в Осло.

"15 августа в ходе встречи с норвежским гражданином Полицейской службой безопасности (PST) необоснованно задержан заместитель торгового представителя. Его обыскали, не предоставили возможность связаться с посольством или вызвать к месту инцидента сотрудника консульского отдела", - говорится в сообщении, распространенном дипмиссией.

"Нами заявлен протест МИД Норвегии в связи с нарушением статуса дипломата", - отмечается в сообщении. В посольстве отметили, что в России "сделают свои выводы" в связи с ситуацией.

"Сертификационная компания "DNV GL", сотрудником которой является арестованный норвежский гражданин, имеет многолетний опыт сотрудничества с российскими фирмами и ведомствами, отвечающими за нефтегазодобычу, судостроение, крупные инфраструктурные проекты и др. Такая кооперация никогда не вызывала вопросов у норвежской стороны", - говорится в сообщении.

Ранее в среду в МИД Норвегии сообщили, что приняли решение выслать российского дипломата в связи с недавним шпионским скандалом, передают 19 августа норвежские СМИ.

В конце прошлой недели полиция в Осло задержала гражданина Норвегии по подозрению в передаче иностранному государству информации, которая может нанести ущерб национальным интересам этой европейской страны. Его задержали после встречи с человеком, предположительно, являющимся сотрудником российской разведки. В настоящее время подозреваемый остается под стражей.

В компании по сертификации судов DNV GL, в которой работал этот человек, заявили, что сотрудник, арестованный и обвиненный в шпионаже, работал над проектом по 3D-печати. В компании подчеркнули, что у него не было доступа к секретным данным и он не работал над проектами для оборонной промышленности, для вооруженных сил или для других правительственных агентств, где такой допуск является обязательным условием. Также в DNV GL отметили, что он никогда не занимал руководящие должности и что работал только над ограниченным количеством проектов.

Норвегия Осло DNV GL

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