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Минск возложил на Киев ответственность за приостановку контактов

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Ответственность за последствия прекращения контактов между Украиной и Белоруссией будет нести официальный Киев, заявила пресс-служба министерства иностранных дел Белоруссии.

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"Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую паузу - это ведь не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств. Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на ее более старших внешнеполитических партнерах", - говорится в заявлении пресс-службы МИД, опубликованном в пятницу.

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