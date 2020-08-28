Минск возложил на Киев ответственность за приостановку контактов

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Ответственность за последствия прекращения контактов между Украиной и Белоруссией будет нести официальный Киев, заявила пресс-служба министерства иностранных дел Белоруссии.

"Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую паузу - это ведь не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств. Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на ее более старших внешнеполитических партнерах", - говорится в заявлении пресс-службы МИД, опубликованном в пятницу.

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