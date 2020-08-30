"Роскосмос" счел неопасным приближение астероида к Земле

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Вероятность столкновения астероида 2011 ES4, который пролетит мимо Земли 1 сентября, с планетой, несущественна, сообщает "Роскосмос".

"Вероятность столкновения астероида 2011 ES4 была рассчитана еще в 2011 году и была признана несущественной", - сообщила госкорпорация в воскресенье.

В "Роскосмосе" заявили, что астероиды из группы Аполлонов достаточно часто приближаются к Земле.

"Так в августе 2020 года было зафиксировано почти 80 сближений, самое близкое из которых составило менее 8 тысяч километров. При этом подавляющее число сближений - новые объекты, и только 10 объектов обнаружены ранее (в 2007 - 2018 гг)", - сообщил "Роскосмос".

В госкорпорации пояснили, что после обнаружения рассчитываются орбиты на долгосрочную перспективу и их потенциальная опасность для Земли.

Ранее НАСА сообщило, что во вторник в 120 тысячах километров от Земли пролетит астероид диаметром от 22 до 49 метров.