Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:46Заразились
на 30.08В России 990 326+4 980В мире 24 996 456+262 008

Сейф с 10 миллионами рублей похитили из квартиры в приморском селе

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Полицейские задержали трех человек, похитивших сейф с 10 млн рублей из квартиры в селе Галенки Октябрьского района на юго-западе Приморского края.

"Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю во взаимодействии с коллегами из ОМВД России по Октябрьскому району задержана группа граждан, подозреваемых в хищении денежных средств в особо крупном размере", - сообщается в понедельник на сайте УМВД по краю.

Подозреваемые попали в квартиру потерпевшего через окно, выставив москитную сетку. Злоумышленники похитили сейф с 10 млн рублей и скрылись на автомобиле.

Полиция задержала группу подозреваемых, 20-летнего местного жителя и двоих ранее судимых жителей Уссурийского городского округа 20 и 23 лет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Задержанные заключены под стражу, часть денежных средств возвращена потерпевшему.

Приморский край

Новости

ЦИК РФ 31 августа протестирует систему электронного голосования

ЦИК РФ 31 августа протестирует систему электронного голосования

Кадыров призвал белорусский народ поддержать Лукашенко

Кадыров призвал белорусский народ поддержать Лукашенко

Власти, имея блок-пакет БСК, не могли влиять на решения акционеров

Что произошло за день: воскресенье, 30 августа

Краснодарские власти предложили закрыть доступ к заповеднику "Утриш"

Эксперты назвали взрыв ракеты причиной крушения Су-27 весной в Крыму

Эксперты назвали взрыв ракеты причиной крушения Су-27 весной в Крыму

Путин и Лукашенко договорились о встрече в Москве

Путин и Лукашенко договорились о встрече в Москве

В России коронавирус за сутки выявлен у 4 980 человек

В России коронавирус за сутки выявлен у 4 980 человек

Что произошло за день: суббота, 29 августа

СКР проверит отчуждение госакций "Башкирской содовой компании"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');