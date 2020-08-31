Сейф с 10 миллионами рублей похитили из квартиры в приморском селе

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Полицейские задержали трех человек, похитивших сейф с 10 млн рублей из квартиры в селе Галенки Октябрьского района на юго-западе Приморского края.

"Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю во взаимодействии с коллегами из ОМВД России по Октябрьскому району задержана группа граждан, подозреваемых в хищении денежных средств в особо крупном размере", - сообщается в понедельник на сайте УМВД по краю.

Подозреваемые попали в квартиру потерпевшего через окно, выставив москитную сетку. Злоумышленники похитили сейф с 10 млн рублей и скрылись на автомобиле.

Полиция задержала группу подозреваемых, 20-летнего местного жителя и двоих ранее судимых жителей Уссурийского городского округа 20 и 23 лет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Задержанные заключены под стражу, часть денежных средств возвращена потерпевшему.