Полугодовая прибыль Globaltrans оказалась лучше прогнозов

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В I полугодии 2020 года чистая прибыль Globaltrans по МСФО снизилась на 41%, до 7 млрд рублей. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики прогнозировали падение этого показателя почти на 50%, до 6,1 млрд рублей.

Несмотря на общее падение рынка, грузооборот Globaltrans в январе-июне вырос на 4,9%. В железнодорожном холдинге эту динамику связывают с особенностями операционной модели, которая "позволяет быстро переключаться между различными группами грузов".

Выручка оператора сократилась на 25%, до 35,4 млрд рублей, скорректированная (за вычетом услуг соисполнителей) - на 16%, до 28,9 млрд рублей. "При этом сокращение в сегменте полувагонов частично компенсировано относительно стабильной выручкой цистерн и ростом в сегментах спецконтейнеров и операционной аренды подвижного состава", - говорится в отчете.

Управление затратами "позволило стабилизировать уровень операционных денежных затрат" (выросли на 1%), отметил компания.

Скорректированная EBITDA уменьшилась на 27%, до 14,7 млрд руб.

Совет директоров Globaltrans одобрил промежуточные и специальные промежуточные дивиденды за I полугодие 2020 года в размере 46,55 рубля на акцию. Всего на дивиденды будет направлено 8,3 млрд рублей. Группа отмечает, что нацелена и на "финальные" дивиденды по итогам 2020 год в общем размере 5 млрд рублей.

Вторичный листинг глобальных депозитарных расписок Globaltrans на Московской бирже запланирован на II полугодие 2020 года, сообщила также компания.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля. По состоянию на конец I полугодия 2019 года в парке группы было более 70 000 единиц подвижного состава (в основном - полувагоны и цистерны, а также танк-контейнеры). Основателям компании - Никите Мишину и Андрею Филатову - принадлежит по 11,5% акций, Константину Николаеву - 10,8%. У члена совета директоров Александра Елисеева - 5,1%, у директора по стратегии и нынешнего главы совета Сергея Мальцева - 4%. Free float - 56,9%.