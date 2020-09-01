Путин заверил, что российскую школу не планируют переводить в онлайн

День знаний в Москве Фото: Reuters

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что в стране нет планов по полному переводу традиционного очного образования в дистанционный формат.

"Дистанционный способ получения образования не может заменить реальный традиционный. Он может только дополнять традиционные способы получения знаний. Поэтому никто у нас в стране не планирует переходить полностью к дистанционному обучению. Нецелесообразно и ни к чему. Повторю: планов таких нет", - сказал Путин во время Всероссийского открытого урока во вторник, отвечая на вопросы школьников.

Глава государства отметил, что в очном обучении важно общение со сверстниками и с преподавателями - не в последнюю очередь потому, что это развивает "чувство локтя" и умение решать задачи в коллективе.

"Что касается обучения, то без всяких сомнений здесь не только важен элемент с преподавателями, важен и элемент общения с одноклассниками. Наибольших результатов добиваются люди, которые умеют работать в команде", - отметил Путин.

Президент в начале урока заметил, что и школьники, и учителя за период коронавируса соскучились по школе.

1 сентября в России начался новый учебный год. Ученики вернулись в классы после вынужденного пятимесячного перерыва: этой весной школам было рекомендовано уйти на каникулы с 23 марта по 12 апреля из-за ситуации с распространением COVID-19, однако после этого учеба продолжилась не за партами, а в дистанционном формате - вплоть до летних каникул.