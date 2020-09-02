Больше половины россиян считают, что Лукашенко сохранит власть

Больше трети россиян узнают о протестах из телевизора, а еще 26% - из интернета

Сторонники оппозиции во время акции протеста в Минске Фото: AP/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - О протестах в Белоруссии слышали 89% россиян, 52% из них считают, что Александр Лукашенко останется президентом, 13% верят, что он уйдет, показал опрос Фонда "Общественное мнение" (ФОМ). Из тех, кто в курсе, 66% следят за этими событиями, а среди них 35% получают информацию по телевизору и радио, 26% - из интернета.

Протесты, скорее, идут на спад, считают 35% опрошенных, которые в курсе событий. 21% респондентов полагают, что протесты в Белоруссии усиливаются. Из телезрителей в спад протестов верят 53%, а в усиление - 15%. Среди пользователей интернета 39% считают, что протесты растут, а 40% - что затихают.

Среди знающих о протестах 39% полагают, что большинство белорусов поддерживают Лукашенко, 26% думают, что большинство на стороне протестующих. Среди телезрителей в поддержке Лукашенко населением уверены 65% (против 13%), среди пользователей интернета 30% считают, что большинство в Белоруссии на стороне президента, 54% - на стороне оппозиции.

На вопрос о личном отношении к происходящему 42% респондентов сказали, что они за Лукашенко, 19% поддержали протестующих. Среди телезрителей сторонников Лукашенко оказалось 71%, а сторонников оппозиции - только 9%. Среди тех, кто узнает новости из интернета, на стороне Лукашенко 32%, а протестующих поддерживают 42%.

Из российских сторонников белорусского лидера 15% сказали, что им нравится, что он заботится о стране и при нем белорусы хорошо живут. 7% считают его хорошим президентом и одобряют его политику. Еще 6% признались, что они в принципе против революции и за порядок и стабильность. По 4% ответили, что им нравятся качества Лукашенко и то, что он давно руководит страной.

Среди противников Лукашенко 5% назвали его диктатором и высказали мнение, что нужна сменяемость власти. Еще 3% объяснили, что поддерживают людей, которые отстаивают свои права. Столько же россиян считают, что белорусы хотят перемен.

На вопрос о причинах протестов в Белоруссии 15% опрошенных (из 89%, которые в курсе событий), заявили, что Лукашенко диктатор и слишком долго находится у власти, тогда как власть должна меняться. Еще 15% назвали причиной демонстраций фальсификацию результатов президентских выборов.

Протесты стали результатом вмешательства извне, считают 14% респондентов, они проплачены - уверены 5%, их цель - дестабилизация и переворот, полагают еще 4%, их устроили по глупости и от безделья - 3%.

В то, что белорусы недовольны политикой президента и утратили к нему доверие, верят 8% опрошенных, еще 7% считают, что белорусы хотят перемен.

Опрос проводился с 21 по 23 августа по телефону среди 1000 взрослых россиян.