В Ингушетии полицейский попал в реанимацию после ДТП с машиной пенсионера

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Два легковых автомобиля столкнулись на дороге в Назрановском районе Ингушетии, пострадал сотрудник полиции. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального МВД в среду.

"В селе Экажево на улице Победы произошло ДТП с участием "Лады Веста " под управлением 70-летнего местного жителя и машины полицейского "Лада Приора". После столкновения "Приора "опрокинулась в кювет", - сказал представитель ведомства.

По его данным, сотрудник правоохранительных органов с серьезными травмами госпитализирован в реанимационное отделение республиканской больницы. Водитель "Весты" не пострадал.

Причины и обстоятельства инцидента выясняются.