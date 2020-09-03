Первый этап испытаний вакцины центра "Вектор" успешно завершен

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Все девять добровольцев, которые принимали участие в первом этапе клинических испытаний вакцины научного центра "Вектор" Роспотребнадзора, чувствуют себя хорошо, их выписали из стационара, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора в четверг.

"31.08.2020 года девять добровольцев первого этапа были вакцинированы повторно вакциной научного центра "Вектор" Роспотребнадзора и 01.09.2020 года выписаны из стационара. Таким образом все участники первого этапа вакцинированы двукратно и покинули стационар", - говорится в сообщении.

Все они чувствуют себя хорошо, жалоб на состояние нет, добавили в пресс-службе. Второй этап клинического исследования продолжается "в строгом соответствии с протоколом", отметили в ведомстве.

ГНЦ "Вектор" разрабатывает пептидную вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона", как ожидается, она может быть зарегистрирована к началу октября. Исследование безопасности и эффективности вакцины сейчас находится на втором этапе из трех, по укороченной схеме временное регистрационное удостоверение может быть получено после успешного подведения итогов второго этапа.

В Роспотребнадзоре добавили, что текущее клиническое исследование вакцины зарегистрировано в международном регистре ClinicalTrials.gov.