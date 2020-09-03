Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:05Заразились
на 03.09В России 1 009 995+4 995В мире 26 031 410+281 768

Первый этап испытаний вакцины центра "Вектор" успешно завершен

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Все девять добровольцев, которые принимали участие в первом этапе клинических испытаний вакцины научного центра "Вектор" Роспотребнадзора, чувствуют себя хорошо, их выписали из стационара, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора в четверг.

"31.08.2020 года девять добровольцев первого этапа были вакцинированы повторно вакциной научного центра "Вектор" Роспотребнадзора и 01.09.2020 года выписаны из стационара. Таким образом все участники первого этапа вакцинированы двукратно и покинули стационар", - говорится в сообщении.

Все они чувствуют себя хорошо, жалоб на состояние нет, добавили в пресс-службе. Второй этап клинического исследования продолжается "в строгом соответствии с протоколом", отметили в ведомстве.

ГНЦ "Вектор" разрабатывает пептидную вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона", как ожидается, она может быть зарегистрирована к началу октября. Исследование безопасности и эффективности вакцины сейчас находится на втором этапе из трех, по укороченной схеме временное регистрационное удостоверение может быть получено после успешного подведения итогов второго этапа.

В Роспотребнадзоре добавили, что текущее клиническое исследование вакцины зарегистрировано в международном регистре ClinicalTrials.gov.

Хроника 09 января – 03 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Вектор Роспотребнадзор Коронавирус

Новости

Правительство РФ не поддержало идею об отмене транспортного налога

Власти Чечни решили обеспечить "информационную безопасность СМИ"

ДТП с участием Михаила Ефремова

Прокурор попросила приговорить Ефремова к 11 годам колонии

"Красивые" номера предложили продавать за несколько миллионов рублей

"Красивые" номера предложили продавать за несколько миллионов рублей
Пандемия коронавируса

В России зарегистрированы еще 4 995 случаев COVID-19 за сутки

В России зарегистрированы еще 4 995 случаев COVID-19 за сутки
ДТП с участием Михаила Ефремова

Ефремов признал вину в суде

Ефремов признал вину в суде

Россияне смогут многократно выезжать за рубеж для ухода за родными

Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами

Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами

Красноярского бизнесмена Быкова обвинили в "заказе" двойного убийства

Что случилось этой ночью: четверг, 3 сентября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');