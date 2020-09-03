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Мишустин заявил о поддержке суверенитета Белоруссии

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Премьер министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия поддерживает суверенитет и независимость Белоруссии.

"В гостеприимном Минске мы бы особо хотели подчеркнуть, что Россия полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Беларуси", - сказал Мишустин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в четверг в Минске. Российского премьера цитирует агентство "БелТА".

"Для нас Белоруссия - родная страна, и дело не только в исторических, языковых, духовных связях, но и фактически в наших сотнях тысяч или миллионах граждан, которые фактически являются одним народом, и вы об этом не раз говорили", - добавил российский премьер.

Мишустин также передал Лукашенко привет и наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина. Между тем Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия значительно продвинулись в решении "наболевших вопросов".

"Я очень благодарен вам за последние недели и, может, даже месяц-полтора, когда у нас идут интенсивные переговоры между правительствами. Мы договорились с Владимиром Владимировичем (Путиным) еще до выборов об этом. И, как мне вчера Роман Александрович (премьер-министр Белоруссии Головченко) докладывал, что вы значительно продвинулись в решении тех вопросов, наболевших для нас", - сказал Лукашенко, которого также цитирует госагентство БелТА.

Белоруссия Михаил Мишустин Александр Лукашенко

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