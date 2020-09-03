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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:05Заразились
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Сергей Кириенко заявил о перенесенном COVID-19

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что перенес коронавирусную инфекцию, поэтому пока не планирует вакцинироваться.

"Я не вакцинировался, у меня все проще: перенес уже коронавирус, поэтому антитела у меня остались", - сказал Кириенко журналистам на фестивале "Таврида - Арт" в четверг.

Он добавил, что пока идет дискуссия, надолго ли остаются антитела. "Жизнь покажет", - отметил первый замруководителя администрации президента.

Ранее сообщалось, что коронавирусом переболели, в частности, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Минэнерго Александр Новак и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Между тем некоторые представители власти, включая главу Минпромторга Дениса Мантурова и вице-премьера Марата Хуснуллина, сделали прививку от коронавируса.

Сергей Кириенко коронавирус

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