В Благовещенске завели дело после инцидента с кварцевой лампой в школе

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Материалы прокурорской проверки всех обстоятельств, при которых ученики одной из школ Благовещенска получили ожоги роговицы глаза из-за забытой кварцевой лампы, легли в основу уголовного дела.

"Материалы проверки прокурор Благовещенска направил в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. (...) Кроме того, директору гимназии внесено представление, она вызвана в прокуратуру для возбуждения дела об административном правонарушении", - сообщает региональная прокуратура.

Следственным управлением СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

"В результате использования кварцевой лампы (бактерицидного облучателя открытого типа) 17 учеников 10 класса получили термический ожог роговицы глаза", - отмечается в сообщении областного СУ СК РФ.

В среду, 2 сентября, в Алексеевской гимназии Благовещенска учащиеся 10 класса обратились за медицинской помощью, им диагностировали электроофтальмию - воспаление оболочки глаза.

Выяснилось, что преподаватель забыла отключить лампу для кварцевания в начале урока. В итоге прибор работал в течение дня.

Накануне, 3 сентября, сообщалось, что около трех десятков учеников старшего класса отправлены на амбулаторное лечение после затянувшегося кварцевания кабинета в одной из школ Благовещенска.

"Из 28 детей 27 получили легкие ожоги роговицы глаз, им назначено амбулаторное лечение. Состояние школьников удовлетворительное. Дети получают терапию дома, стационарная помощь никому не потребовалась. Одна десятиклассница жалоб не предъявляла, врачом осмотрена, глаза не пострадали", - уточняли в региональном Минздраве.