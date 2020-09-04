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В Новосибирской области проверяют обстоятельства смерти мужчины в отделе полиции

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В Новосибирской области полиция проводит служебную проверку в связи со смертью посетителя в отделе "Икситимский" 2 сентября. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Мужчина, явно нетрезвый, пришел в дежурную часть вечером 2 сентября. По словам полицейских, он требовал позвать оперативного дежурного, вел себя агрессивно, неадекватно реагировал на сотрудников полиции, бросил свой паспорт в направлении оперативного дежурного. Помощника оперативного дежурного он попытался ударить кулаком и тростью, говорится в сообщении.

Полицейские применили силу и задержали посетителя. Он потерял сознание.

Ему вызвали скорую и тут же начали оказывать первую помощь. Реанимационная бригада приехала через несколько дней и констатировала смерть мужчины.

Видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. "Предварительная причина смерти - острая сердечная недостаточность", - сказано в сообщении.

По факту проводится и доследственная проверка, сообщили в областном главке Следственного комитета.

МВД Новосибирская область СКР Икситимский

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