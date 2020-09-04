Что произошло за день: пятница, 4 сентября

Разоблачение нападения на школу, чиновники прививаются от COVID, а Месси остается в "Барсе"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ФСБ задержала 13 человек, планировавших атаки на учебные заведения. 11 из них были участниками закрытого интернет-сообщества. Один из задержанных молодых людей планировал взорвать бомбу на школьной линейке 1 сентября.

- В России более 5 тыс. новых заболевших коронавирусом. В Москве 692 зараженных за сутки. Сергей Собянин не исключает, что осенью ситуация с пандемией в столице может осложниться.

- The Lancet опубликовал результаты исследований COVID-вакцины из РФ. В авторитетном медицинском журнале говорится, что в ходе I и II фазы у 100% участников исследований сформировался устойчивый иммунный ответ. Привиться отечественной вакциной уже успели Сергей Собянин и Сергей Шойгу. Первая партия COVID-вакцины поступила в три московские поликлиники.

- Омские врачи рассказали, что Навальный худел перед отравлением. Анализы оппозиционера показывают, что у него были проблемы с пищеварением и питанием в течение 5-7 дней. Глава МВД России считает, что в ситуации с Навальным нет криминала. Между тем кабмин Германии опроверг недавние слова Лукашенко о фальсификации данных о российском оппозиционере. С Берлином солидарны в НАТО: от России потребовали передать ОЗХО всю информацию о программе отравляющих веществ "Новичок".

- Исполнительный директор "Открытой России" Пивоваров арестован на 14 суток. Суд признал его виновным в нарушении порядка проведения публичного мероприятия, создавшее помехи движению транспорта и пешеходов.

- Месси решил остаться в "Барселоне". Футболисту заявили в клубе, что он не успел в обозначенные сроки уйти в качестве свободного агента, а значит теперь он может покинуть каталонцев только за компенсацию в 700 млн евро.