Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:36Заразились
на 04.09В России 1 015 105+5 110В мире 26 304 856+273 446

Кабмин ФРГ опроверг слова Лукашенко о фальсификации данных о Навальном

Кабмин ФРГ опроверг слова Лукашенко о фальсификации данных о Навальном
Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Утверждения президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации информации об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, не соответствуют истине, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Об этом он заявил в общении с журналистами.

Накануне Лукашенко назвал информацию об отравлении Навального фальсификацией, сославшись на перехваченный разговор "Варшавы с Берлином".

Кроме того, Зайберт вслед за канцлером Ангелой Меркель не ответил на вопрос о том, следует ли увязывать отравление Навального с вопросом недостроенного газопровода "Северный поток 2".

"Мы проинформировали вас и общественность позавчера всеобъемлюще <...> Прошу понимания, что по всему этому комплексу вопросов мне нечего больше сказать", - сказал Зайберт.

Так он ответил на вопрос, по-прежнему ли Меркель считает, что эти две проблемы не нужно увязывать.

Навальный в настоящее время находится в Берлине, в университетской клинике Charite. Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что в организме Навального найдены следы отравления нервно-паралитическим боевым веществом группы "новичок". Это подтвердила канцлер Германии Ангела Меркель.

Накануне Меркель ушла от ответа на вопрос о "Северном потоке 2". Перед этим, 28 августа Меркель говорила, что считает неправильным связывать ситуацию Навального с вопросом газопровода "Северный поток 2".

Хроника 20 августа – 04 сентября 2020 годаНавальный попал в больницу
Германия Алексей Навальный Северный поток Александр Лукашенко Штеффен Зайберт

Новости

Генсек НАТО призвал Россию передать ОЗХО данные о "Новичке"

Глава Smith & Wesson заявил о беспрецедентном спросе на оружие в США

Die Welt узналa, что Лукашенко не внесут в санкционный список ЕС

Die Welt узналa, что Лукашенко не внесут в санкционный список ЕС

Аpple потеряла за день $180 млрд капитализации

Аpple потеряла за день $180 млрд капитализации

Что случилось этой ночью: пятница, 4 сентября

В Госдуме назвали сроки решения об открытии границы с Белоруссией

В Госдуме назвали сроки решения об открытии границы с Белоруссией

Эксперты ООН представят доклад о нарушениях оружейного эмбарго в Ливии

Эксперты ООН представят доклад о нарушениях оружейного эмбарго в Ливии

Боррель признал, что никто не соблюдает оружейное эмбарго в Ливии

Луганск опроверг заявления Киева о достигнутых договоренностях

Луганск опроверг заявления Киева о достигнутых договоренностях

Государства-члены ЕС осудили отравление Навального

Государства-члены ЕС осудили отравление Навального
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');