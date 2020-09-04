Кабмин ФРГ опроверг слова Лукашенко о фальсификации данных о Навальном

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Утверждения президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации информации об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, не соответствуют истине, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Об этом он заявил в общении с журналистами.

Накануне Лукашенко назвал информацию об отравлении Навального фальсификацией, сославшись на перехваченный разговор "Варшавы с Берлином".

Кроме того, Зайберт вслед за канцлером Ангелой Меркель не ответил на вопрос о том, следует ли увязывать отравление Навального с вопросом недостроенного газопровода "Северный поток 2".

"Мы проинформировали вас и общественность позавчера всеобъемлюще <...> Прошу понимания, что по всему этому комплексу вопросов мне нечего больше сказать", - сказал Зайберт.

Так он ответил на вопрос, по-прежнему ли Меркель считает, что эти две проблемы не нужно увязывать.

Навальный в настоящее время находится в Берлине, в университетской клинике Charite. Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что в организме Навального найдены следы отравления нервно-паралитическим боевым веществом группы "новичок". Это подтвердила канцлер Германии Ангела Меркель.

Накануне Меркель ушла от ответа на вопрос о "Северном потоке 2". Перед этим, 28 августа Меркель говорила, что считает неправильным связывать ситуацию Навального с вопросом газопровода "Северный поток 2".