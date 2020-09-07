На "вора в законе" из Мурманска завели уголовное дело в Германии

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура Мюнхена возбудила уголовное дело об организации преступного сообщества в отношении мурманского "вора в законе" Степана Фурмана, сообщили "Интерфаксу" в управлении ФСБ России по Мурманской области.

Представитель ведомства отметил, что ранее в России против Фурмана было возбуждено уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Поскольку фигурант уголовного дела уехал из России, он был объявлен в международный розыск, а Октябрьский районный суд Мурманска заочно взял его под стражу.

"С середины 1990-х годов Степан Фурман, имеющий статус так называемого вора в законе, контролировал всю уголовную преступность региона, оказывал деструктивное влияние на местные пенитенциарные учреждения, распределял денежные средства, полученные от противоправной деятельности членами региональных ОПГ", - пояснили в УФСБ.

Работу над сбором доказательной базы против Фурмана вели региональные управления МВД и ФСБ. Уголовное дело в Германии удалось возбудить благодаря совместной работе правоохранительных структур по линии Интерпола.

По информации из открытых источников, Фурман неоднократно был осужден и отбывал наказания в местах лишения свободы.