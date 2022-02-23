Португалия впервые в истории выдала России "вора в законе"

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Обвиняемый в занятии высшего положения в преступной иерархии гражданин России Степан Фурман экстрадирован из Португалии на родину, сообщили в пресс-центре МВД России в среду.

"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Португалии экстрадирован гражданин России Степан Фурман. Впервые в истории европейская страна выдала России обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии", - сказали в ведомстве.

По данным пресс-центра, уголовное дело по статье 210.1 УК РФ было возбуждено в 2019 году. Ранее неоднократно судимый за различные преступления Фурман был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола на основании запроса УМВД России по Мурманской области. Октябрьский районный суд Мурманска заочно избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

В минувшем году обвиняемый был задержан на территории Португалии и в среду в международном аэропорту Лиссабона передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву.