Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:42Заразились
на 23.02В России 15 795 570+137 642В мире 427 817 265+1 875 119

Португалия впервые в истории выдала России "вора в законе"

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Обвиняемый в занятии высшего положения в преступной иерархии гражданин России Степан Фурман экстрадирован из Португалии на родину, сообщили в пресс-центре МВД России в среду.

"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Португалии экстрадирован гражданин России Степан Фурман. Впервые в истории европейская страна выдала России обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии", - сказали в ведомстве.

По данным пресс-центра, уголовное дело по статье 210.1 УК РФ было возбуждено в 2019 году. Ранее неоднократно судимый за различные преступления Фурман был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола на основании запроса УМВД России по Мурманской области. Октябрьский районный суд Мурманска заочно избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

В минувшем году обвиняемый был задержан на территории Португалии и в среду в международном аэропорту Лиссабона передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву.

Португалия Степан Фурман Интерпол

Новости по теме

Новости

СНБО предложил Раде ввести чрезвычайное положение по всей Украине

Пекин выступил против санкций в отношении России

Германия "перепроверит" "Северный поток 2" на предмет рисков для Европы

Германия "перепроверит" "Северный поток 2" на предмет рисков для Европы

МИД Украины рекомендовал украинцам выехать из России

Армения не будет признавать ДНР и ЛНР

В ДНР с начала суток зафиксировали семь нарушений режима прекращения огня

Что случилось этой ночью: среда, 23 февраля

Американские фондовые индексы упали на 1-1,4%

Американские фондовые индексы упали на 1-1,4%

В районе троллейбусного депо в Луганске произошел взрыв

Япония ввела ряд санкций против России в ответ на признание ДНР и ЛНР

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });