Заблудившихся под Сочи детей эвакуировали в Красную Поляну

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Все участники туристической группы из Твери, заблудившейся накануне в горах Сочи, эвакуированы в поселок Красная Поляна.

Все взрослые и дети найдены живыми и здоровыми, сказал журналистам мэр Сочи Алексей Копайгородский. По его словам, "все службы отработали удовлетворительно".

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Сергей Скрыльников сообщил, что спасательная операция продолжалась более 12 часов. По его словам, эвакуация туристов со склона горы Ачишхо на борт вертолета Ми-8 проводилась с использованием бортовой лебедки и спасательной косынки. В поселке Красная Поляна туристическую группу ожидали врачи скорой помощи.

Главный врач больницы Красной Поляны Марина Бралюк добавила, что восемь детей госпитализированы. "Все дети в хорошем состоянии здоровья, им ничего не угрожает, патологических состояний нет, поэтому они не будут находиться в больнице. Но врачи будут продолжать наблюдения", - подчеркнула главный врач.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС России сообщили, что для проведения поисково-спасательных работ было привлечено 198 человек и 18 единиц техники.

Как сообщалось, утром 6 сентября туристическая группа вышла в поход к озеру, расположенному в районе Роза Пик (высота 2 320 метров). К утру следующего дня об их местонахождении не было информации. В понедельник одному из участников группы удалось выйти на связь с мамой и рассказать ей о том, где они находятся.