Суд в Ижевске приговорил к 21 году колонии серийного педофила

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Ижевске приговорил к 21 году в колонии строгого режима 38-летнего мужчину по обвинениям в преступлениях против половой неприкосновенности десяти мальчиков, сообщила пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Подсудимый будет направлен на принудительное наблюдение и лечение у психиатра. Ему запретят работать с детьми.

Он вины не признал и заявил, что все десять детей его оговорили.

Суд и следствие установили, что с 2016 по 2019 годы подсудимый, имея опыт педагогической работы с детьми, приглашал их к себе домой, предлагая поиграть на компьютере. Потерпевшим было от восьми до 17 лет.

Ему вменили п."б" ч.4 ст.132 (насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего младше 14 лет), п."а" ч.3 ст.132 (мужеложство с использованием беспомощного состояния несовершеннолетнего потерпевшего) и ч.3 ст.135 УК (развратные действия в отношении двух и более лиц, не достигших 16-летнего возраста).