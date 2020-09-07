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Слуцкий увидел "геополитическую подоплеку" в истории с Навальным

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Заявления Берлина по поводу возможности влияния ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным на проект "Северный поток 2" подтверждает геополитическую подоплеку всей истории, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Заявления канцлера Германии Ангелы Меркель вслед за высказываниями главы МИД ФРГ Хайко Мааса относительно возможности влияния ситуации вокруг Алексея Навального на проект "Северный поток 2" лишь подтверждает геополитическую подоплеку всей истории с его якобы отравлением. Не исключаю, что на Берлин, который оказывал последовательное сопротивление планам США по наложению санкций на СП-2, теперь идет последовательное давление с использованием антироссийской карты", - заявил Слуцкий журналистам в понедельник.

По его мнению, все это может быть одной большой провокацией. "Мяч сейчас на германской стороне. В России по-прежнему ожидают полную и подтвержденную фактическую информацию о состоянии Навального и причинах произошедшего. Какие-то условные данные переданы в ЕС и НАТО, но до сих пор ничего не предоставлено Москве. Пока нет фактуры, сложно говорить о предоставлении каких-либо объяснений", - отметил депутат.

Он подчеркнул, что Россия как ни одна другая страна заинтересована в установлении истины. "Что касается угроз очередных санкций, то опять же, пока нет доказательств, все обвинения голословны, и мы имеем дело с highly likely 2.0", - полагает Слуцкий.

Ранее в понедельник стало известно, что Меркель не исключает увязывания позиции Берлина по проекту "Северный поток 2" с ответом на ситуацию с Навальным. "Канцлер придерживается мнения, что нельзя ничего исключать с самого начала", - сказал официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт журналистам в Берлине.

Хроника 20 августа – 07 сентября 2020 годаНавальный попал в больницу
Леонид Слуцкий Ангела Меркель Госдума Алексей Навальный Германия

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