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Российский МиГ-31 "перехватил" над Баренцевым морем норвежский самолет

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Российский истребитель МиГ-31 вылетал на "перехват" норвежского самолета базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" над Баренцевым морем, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии", - говорится в сообщении НЦУО, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

В нем отмечается, что после разворота норвежского самолета от госграницы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

"Весь полет российского истребителя МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации норвежским самолетом не допущено", - заявили в НЦУО.

По данным военных, для "перехвата" воздушной цели над Баренцевым морем в воздух поднимался истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Северного флота.

Аналогичный инцидент с "перехватом" российским истребителем норвежского самолета над Баренцевым морем произошел в минувшую субботу, 5 сентября.

Норвегия Баренцево море НЦУО

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