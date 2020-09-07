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МиГ-29 "перехватил" британский самолет-разведчик над Баренцевым морем

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные второй раз за сутки поднимали истребитель для "перехвата" иностранного самолета над Баренцевым морем, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

Истребитель МиГ-29 сил Северного флота идентифицировал цель как стратегический самолет-разведчик R.1 "Сентинел" ВВС Великобритании и сопроводил его над акваторией Баренцева моря, говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Нарушение границы не допущено. Британский Sentinel R.1 является самолетом воздушной разведки и управления нанесением ударов.

Ранее в понедельник Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что российский истребитель МиГ-31 вылетал на "перехват" норвежского самолета базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" над Баренцевым морем.

Баренцево море

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