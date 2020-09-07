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МиГ-29 перехватил третий за день британский самолет над Баренцевым морем

МиГ-29 перехватил третий за день британский самолет над Баренцевым морем
Архивное фото
Фото: Reuters

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные третий раз за сутки поднимали истребитель для "перехвата" иностранного самолета над Баренцевым морем, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

"Российский истребитель МиГ-29 сопроводил британский самолет разведчик над акваторией Баренцева моря", - говорится в сообщении НЦУО.

Согласно пресс-релизу центра, экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик ВВС Великобритании RC-135 и сопроводил ее над акваторией Баренцева моря. После разворота британского самолета от границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Ранее в понедельник Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что российский истребитель МиГ-31 вылетал на "перехват" норвежского самолета базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" над Баренцевым морем, а МиГ-29 "перехватывал" стратегический самолет-разведчик R.1 "Сентинел" ВВС Великобритании в этом же районе

Россия Великобритания Баренцево море

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