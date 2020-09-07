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"Стойленский ГОК" НЛМК приостановил работу из-за обрушения

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - АО "Стойленский горно-обогатительный комбинат" (Белгородская область) "Новолипецкого металлургического комбината" приостановил работу из-за обрушения конвейерной галереи.

"7 сентября на Стойленском ГОКе произошло обрушение конвейерной галереи, по которой транспортируется руда для дальнейшего дробления. Производство соответствующих переделов временно приостановлено, - сообщил "Интерфаксу" официальный представитель компании. - По предварительным данным, пострадавших нет, два человека получили ушибы. В настоящее время ведется оценка сроков восстановительных работ и ущерба, информация об этом будет предоставлена позже".

В Старом Осколе начали проверку по факту происшествия, сообщило управление СКР по Белгородской области. "По предварительным данным, вечером 7 сентября в корпусе №3 на открытой площадке на высоте 30 м произошло обрушение металлоконструкций на галерее закрытого типа конвеерной ленты. В результате происшествия пострадали двое рабочих. Они доставлены в больницу, угрозы для жизни нет", - говорится в пресс-релизе. Там уточняется, что завалы уже разобраны.

Следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев, изучают документацию по правилам безопасности во время работ.

Стойленский ГОК входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды, его доля в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%. По итогам 2019 года комбинат произвел 26 млн тонн жеоезорудного сырья, 18 млн тонн концентрата и 7 млн тонн окатышей.

Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания с производственными активами в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн тонн в год. Владимир Лисин через Fletcher владеет 81,4% НЛМК. Ему принадлежит 95,74% Fletcher напрямую и через ООО "Румелко", остальные 4,26% - у RiskInvest Holding Юрия Лисина.

Стойленский горно-обогатительный комбинат Белгородская область НЛМК

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