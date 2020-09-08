Школьницу выпустили из психдиспансера после принудительной госпитализации

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В Красноярске из психдипансера выпустили 14-летнюю школьницу, которую поместили в учреждение сотрудники ФСБ и которую суд разрешил госпитализировть принудительно на неопределенный срок. Об этом рассказал адвокат семьи ребенка Владимир Васин ("Агора").

"Девочку отпустили сегодня из диспансера в 9 утра. Никаких документов о выписке или о диагнозе не дали. Просто мать приехала и забрала ребенка. Думаю, что это произошло, в том числе, благодаря активной позиции защиты и СМИ", - сказал он.

"Интерфаксу" не удалось получить комментарии медучреждения.

Ранее сообщалось, что дома у девочки прошел обыск и ее доставили в психдиспансер, поскольку когда-то она была подписана на паблик о событиях в школе "Колумбайн".

В конце августа о задержании ребенка сообщил глава международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. Он сослался на ее сестру Дарью Глинскую, которая рассказала, что ее родителей вынудили подписать "добровольное" соглашение об обследовании".

Одновременно с ней в психоневрологический диспансер из-за подписки на паблик о "Колумбайн" были помещены еще несколько подростков, рассказали тогда же в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае Ирины Мирошниковой. Там уточнили, что посещать пациентов интерната всем было запрещено из-за карантина.

"Известно, что силовики приходили к нескольким семьям, где подростки были зарегистрированы в этой группе в соцсетях, но не все родители дали согласие на госпитализацию детей в диспансер", - добавили в аппарате Мирошниковой.

Новость дополняется