СК не стал обвинять красноярскую школьницу в оправдании терроризма

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет отказался возбудить уголовное дело об оправдании терроризма в отношении 14-летней девочки из Красноярска, которую принудительно госпитализировали в психдиспансер из-за подписки на паблик о "Колумбайн", сообщил адвокат семьи школьницы Владимир Васин ("Агора").

По его словам, следователи начали проверку в отношении девочки после публикаций в СМИ. Они изучили видеоролик, который она выложила в интернете, ничего в нем не нашли и отказали в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

Проверка прошла по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет").

В конце летних каникул сотрудники ФСБ направили сразу нескольких красноярских подростков в психоневрологический диспансер из-за подписки на паблик о "Колумбайн". В паблике спецслужба нашла признаки экстремизма.

Среди этих детей оказалась и 14-летняя подзащитная Васина. Как рассказывал глава "Агоры" Павел Чиков, в дом к девочке пришли с обыском в 5 утра и уговорили родителей дать согласие на ее госпитализацию. После этого главврач диспансера через суд добилась разрешения на ее принудительную госпитализацию на неопределенный срок. 8 сентября подростка отпустили домой.