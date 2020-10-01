Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:24Заразились
на 01.10В России 1 185 231+8 945В мире 33 968 093+326 540

СК не стал обвинять красноярскую школьницу в оправдании терроризма

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет отказался возбудить уголовное дело об оправдании терроризма в отношении 14-летней девочки из Красноярска, которую принудительно госпитализировали в психдиспансер из-за подписки на паблик о "Колумбайн", сообщил адвокат семьи школьницы Владимир Васин ("Агора").

По его словам, следователи начали проверку в отношении девочки после публикаций в СМИ. Они изучили видеоролик, который она выложила в интернете, ничего в нем не нашли и отказали в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

Проверка прошла по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет").

В конце летних каникул сотрудники ФСБ направили сразу нескольких красноярских подростков в психоневрологический диспансер из-за подписки на паблик о "Колумбайн". В паблике спецслужба нашла признаки экстремизма.

Среди этих детей оказалась и 14-летняя подзащитная Васина. Как рассказывал глава "Агоры" Павел Чиков, в дом к девочке пришли с обыском в 5 утра и уговорили родителей дать согласие на ее госпитализацию. После этого главврач диспансера через суд добилась разрешения на ее принудительную госпитализацию на неопределенный срок. 8 сентября подростка отпустили домой.

Колумбайн ФСБ Красноярск Агора Владимир Васин Павел Чиков Колумбайн СКР

Новости по теме

Новости

Туроператоры сообщили о всплеске спроса на поездки в школьные каникулы

Туроператоры сообщили о всплеске спроса на поездки в школьные каникулы
Пандемия коронавируса

Ученый заявил, что в Петербурге превышен первый пик COVID-заболеваемости

Навальный решил подать в суд на Пескова за слова о работе с ЦРУ

Кремль усмотрел в интервью Навального попытку встать на один уровень с Путиным

Кремль усмотрел в интервью Навального попытку встать на один уровень с Путиным

Мишустин разрешил перевозить школьников в автобусах старше десяти лет

Уборщица, избранная главой костромского села, вступила в должность

У Альфа-банка случился сбой

У Альфа-банка случился сбой

Режим ЧС ввели в Воронежской области из-за лесных пожаров

В России число случаев COVID-19 за сутки приблизилось к 9 тысячам

В России число случаев COVID-19 за сутки приблизилось к 9 тысячам

Володин заявил о непорядочности Навального в отношении президента

Володин заявил о непорядочности Навального в отношении президента
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');