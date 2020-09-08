"Ростелеком" закрыл поисковик "Спутник"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - "Ростелеком" закрыл проект национального поисковика "Спутник", запущенный в 2014 году. Первым на это обратило внимание CNews.

С главной страницы сайта "Спутника" исчезла строка для ввода поисковых запросов. Там есть ссылки на корпоративные новости, разработки компании и на ленту новостей. Компания названа разработчиком программного обеспечения для крупных клиентов и государственных органов власти, она предлагает, в частности, доверенный и корпоративный браузеры, аналитическую систему, платформу поиска патентной информации.

В частности, там предлагаются услуги поиска по внешним и внутренним источникам данных для организаций "с функцией машинного обучения на программном обеспечении отечественного производства". Корпоративный поиск "Спутник" распространяется на коммерческой основе.

В пресс-службе "Ростелекома" сообщили "Интерфаксу", что ООО "Поисковый портал "Спутник"" продолжает полноценно работать как дочерняя компания госоператора.

Об изменении стратегии компании было объявлено в 2017 году, напомнил представитель "Ростелекома". Тогда компания переориентировалась на разработку ПО и решений для сегментов B2B и B2G в области поиска и обработки информации. Эти решения "Спутника" в настоящее время и используют госорганы и корпоративные клиенты.

Национальный поисковик "Спутник" был запущен в 2014 году, одноименный браузер - годом позже, однако они не получили массовой популярности. За первые сто дней аудитория проекта уменьшилась с 167 400 посетителей в мае до 16 600 в августе.

Предполагалось, что новый поисковик сможет приобщить к интернету 40% населения России - в основном в малых населенных пунктах, а продвигать его будут на государственном уровне. Создатели "Спутника" хотели дать им систему, простую в обращении, очищенную от "вредоносного" контента, полезную в быту.

В 2017 году сообщалось, что у Sputnik.ru не было даже 1% поискового рынка рунета по данным LiveInternet.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Поисковый портал "Спутник" на 99% принадлежит "Ростелекому" через дочерние АО "Вестелеком" и АО "АМТ". В 2019 году выручка компании составила 66,7 млн рублей, чистый убыток - 183,2 млн рублей.