Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:57Заразились
на 08.09В России 1 035 789+5 099В мире 27 332 433+228 588

"Ростелеком" закрыл поисковик "Спутник"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - "Ростелеком" закрыл проект национального поисковика "Спутник", запущенный в 2014 году. Первым на это обратило внимание CNews.

Экономика"Спутник" - 100 дней одиночества"Спутник" - 100 дней одиночестваЧитать подробнее

С главной страницы сайта "Спутника" исчезла строка для ввода поисковых запросов. Там есть ссылки на корпоративные новости, разработки компании и на ленту новостей. Компания названа разработчиком программного обеспечения для крупных клиентов и государственных органов власти, она предлагает, в частности, доверенный и корпоративный браузеры, аналитическую систему, платформу поиска патентной информации.

В частности, там предлагаются услуги поиска по внешним и внутренним источникам данных для организаций "с функцией машинного обучения на программном обеспечении отечественного производства". Корпоративный поиск "Спутник" распространяется на коммерческой основе.

В пресс-службе "Ростелекома" сообщили "Интерфаксу", что ООО "Поисковый портал "Спутник"" продолжает полноценно работать как дочерняя компания госоператора.

Об изменении стратегии компании было объявлено в 2017 году, напомнил представитель "Ростелекома". Тогда компания переориентировалась на разработку ПО и решений для сегментов B2B и B2G в области поиска и обработки информации. Эти решения "Спутника" в настоящее время и используют госорганы и корпоративные клиенты.

Национальный поисковик "Спутник" был запущен в 2014 году, одноименный браузер - годом позже, однако они не получили массовой популярности. За первые сто дней аудитория проекта уменьшилась с 167 400 посетителей в мае до 16 600 в августе.

Предполагалось, что новый поисковик сможет приобщить к интернету 40% населения России - в основном в малых населенных пунктах, а продвигать его будут на государственном уровне. Создатели "Спутника" хотели дать им систему, простую в обращении, очищенную от "вредоносного" контента, полезную в быту.

В 2017 году сообщалось, что у Sputnik.ru не было даже 1% поискового рынка рунета по данным LiveInternet.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Поисковый портал "Спутник" на 99% принадлежит "Ростелекому" через дочерние АО "Вестелеком" и АО "АМТ". В 2019 году выручка компании составила 66,7 млн рублей, чистый убыток - 183,2 млн рублей.

Ростелеком Спутник

Новости по теме

Новости

Новая атомная подлодка "Казань" провела испытания в Белом море

Минтруд предложил установить 10-дневные январские каникулы в 2021 году

Минтруд предложил установить 10-дневные январские каникулы в 2021 году
Пандемия коронавируса

Счетная палата проверит коронавирусные выплаты медикам

Счетная палата проверит коронавирусные выплаты медикам

Школьницу выпустили из психдиспансера после принудительной госпитализации

Что случилось этой ночью: вторник, 8 сентября

Первая партия вакцины Sputnik V выпущена в гражданский оборот

Первая партия вакцины Sputnik V выпущена в гражданский оборот

В Минздраве не считают системной проблему с учетом смертей от COVID-19

Настоятеля оренбургской обители милосердия будут судить за педофилию

Что произошло за день: понедельник, 7 сентября

РФ грозит серьезный неурожай подсолнечника

РФ грозит серьезный неурожай подсолнечника
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');