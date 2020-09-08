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Режим ЧС введен в Хабаровске из-за паводка на Амуре

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Власти Хабаровска ввели режим ЧС в городе из-за дождей и прогноза о подъеме уровня Амура, сообщает пресс-служба мэрии.

Аварийные бригады энергетиков и коммунальщиков переведены на усиленный режим работы, заступают на круглосуточные дежурства. "В районе арены "Ерофей" сегодня начали устанавливать мощные насосы, которые в случае подтопления будут откачивать стоки из хабаровской ливневой канализации. Определены места, где могут возникнуть чрезвычайные ситуации, и точки, чтобы и там развернуть перекачивающие установки", - сообщает пресс-служба.

При этом островные территории Хабаровска уже подтоплены. На островах Кабельный, Дачный и Большой Уссурийский дежурят спасатели, дачников заранее предупредили о необходимости вывезти урожай и имущество.

По данным ГУ МЧС по Хабаровском краю, уровень Амура на утро 8 сентября составил 496 см, за последние сутки он не вырос. При этом отметка неблагоприятного явления в 450 см пройдена. Опасное явление - 600 см.

В ближайшие двое суток ожидаемый подъем воды 5-10 см.

Гидрологи прогнозируют осложнения паводковой обстановки в связи с прохождением тайфуна "Хайшен", который затронул и территорию Хабаровского края.

Хабаровск

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