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Истребитель РФ "перехватил" норвежский самолет над Баренцевым морем

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные поднимали истребитель МиГ-29 для "перехвата" над Баренцевым морем самолета-разведчика Falcon-20 норвежских ВВС, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ во вторник.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы "Фалкон-20" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после разворота норвежского самолета от госграницы РФ российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Нарушения границы норвежским самолетом не было допущено.

"Весь полет российского истребителя МиГ-29 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - сообщили военные.

Ранее во вторник российские военные поднимали истребитель МиГ-29 на "перехват" самолета ВВС Норвегии Р-3С "Орион" над Баренцевым морем. "Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря", - говорилось в сообщении НЦУО.

Кроме того, на "перехват" самолетов-разведчиков ВВС США и Швеции над Балтийским морем вылетал истребитель Су-27. "Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции", - сообщили российские военные.

Во всех случаях нарушения госграницы РФ допущено не было.

Норвегия Баренцево море НЦУО

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