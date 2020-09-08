Су-27 поднимали на "перехват" самолетов Швеции и США над Балтикой

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Истребитель Су-27 "перехватил" самолеты-разведчики ВВС США и Швеции над Балтийским морем, сообщил Национальный центр управления обороной РФ.

"Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота", - говорится в сообщении российских военных, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции", - отметили военные.

В сообщении отмечается, что после разворота иностранных самолетов от госграницы России Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.

"Нарушения государственной границы Российской Федерации американским и шведским самолетами не допущено", - добавили в центре.