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Российские истребители "перехватили" самолеты Норвегии над Баренцевым морем

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные поднимали два истребителя МиГ-29 для сопровождения самолета радиотехнической разведки "Фалкон-20" и самолета базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ в среду.

Российские истребители проводили самолеты ВВС Норвегии над морем и вернулись на аэродром базирования. Иностранные самолеты не нарушили государственную границу РФ.

Во вторник сообщалось, что истребитель Су-27 "перехватил" самолеты-разведчики ВВС США и Швеции над Балтийским морем. Ранее в тот же день военные сообщали, что российский истребитель МиГ-29 вылетал на "перехват" самолета ВВС Норвегии Р-3С "Орион" над Баренцевым морем.

Накануне Минобороны РФ сообщило о трех "перехватах" в районе Баренцева моря: самолетов ВВС Великобритании и норвежского самолета базовой патрульной авиации Р-3С "Орион".

Россия Норвегия Баренцево море

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