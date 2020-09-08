Ефремов прочитает пьесу о древнем Риме сотрудникам СИЗО-5

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Осужденный на восемь лет колонии за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов договорился с руководством столичного СИЗО-5, что прочитает сотрудникам и хозотряду пьесу своего коллеги Ивана Охлобыстина "Пар", сообщила "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

"Он уже встречался с начальником СИЗО, они нашли общий язык, и уже договорились, что он прочитает пьесу "Пар" для хозотряда, который здесь есть, и для сотрудников", - сказала Литвинович. "В общем, они уже нашли для него занятие, чтобы приносить пользу", - добавила она.

Ранее актер Охлобыстин рассказал прессе, что написал пьесу "Пар" специально для Ефремова. Актеру была поставлена задача передать ощущение неопределенности и грядущей катастрофы.

Действие пьесы происходит в римских банях, а ее персонажи - жители древнего Рима. По словам Охлобыстина, Ефремов "был увлечен пьесой и мечтал о ее постановке".

Литвинович также рассказала "Интерфаксу" во вторник, что Ефремов чувствует себя хорошо в следственном изоляторе. "В целом чувствует себя хорошо, относится ко всему философски", - сказала член ОНК.

Она отметила, что ему были сделаны все необходимые анализы, которые обычно делаются при прибытии в СИЗО. В том числе актеру сделали анализ на коронавирус, флюорографию и измерили давление.

"После этого с ним разговаривала психолог, сейчас у него в камере двое сокамерников - гражданин России и гражданин Белоруссии", - уточнила Литвинович. По ее словам, камера "нормальная, она отремонтирована, есть телевизор, чайник - самые обычные". "Он попал в неплохое СИЗО по сравнению с другими", - заключила член ОНК.

Приговор Ефремову

Ранее во вторник Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Согласно приговору, артисту также назначено дополнительное наказание в виде лишения права на управление транспортным средством сроком на три года.

Кроме того, суд частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ходе ДТП Сергея Захарова - Виталия Захарова, назначив в его пользу компенсацию в размере 800 тыс. рублей. Он просил 7,3 млн рублей.

Ефремов после оглашения приговора отреагировал на срок без слов и эмоций.

Как сообщалось, артист признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

ДТП с участием актера произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его машина, как установило следствие, была исправна.