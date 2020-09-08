Иностранные астронавты войдут в состав экипажей кораблей "Союз" в 2021 г.

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Экипажи космических кораблей "Союз", которые должны полететь к МКС в 2021 году, будут международными, сообщили в "Роскосмосе".

"В "Роскосмосе" скоро будут рассмотрены предложения по составам экипажей на МКС, готовящихся к полетам на кораблях "Союз МС" в 2021 году. Состав экипажей будет международным. Подробности дадим после", - говорится в сообщении в твиттер-аккаунте госкорпорации.

В данный момент по соглашению с NASA, российские космические корабли "Союз" доставляют на МКС, помимо российских космонавтов, также астронавтов из США и Европы. В США испытывают собственные пилотируемые корабли, Crew Dragon разработанный компанией Space X, и Starliner компании Boeing.

В августе американский корабль впервые за девять лет доставил астронавтов из США на орбиту. Из-за задержек в испытании кораблей NASA заключило с Роскосмосом контракт на доставку на МКС астронавтов на кораблях "Союз МС-17",которые должны полететь к станции в октябре 2020 года.

Изначально NASA планировало также купить место для астронавтов на корабле "Союз МС-18", который должен отправиться к МКС весной 2021 года, однако как сообщается в годовом отчете Роскосмоса, в данный момент покупка места на этот корабль остается под вопросом.