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Программу кэшбэка на туры по России предложили продлить до конца года

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ считает, что программу кэшбэка на туры по России нужно продлить как минимум до конца года, захватив новогодние каникулы, заявил в среду на совещании президента Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он напомнил, что правительство выделило на реализацию программы 15 млрд рублей. За неделю действия программы туристы купили туры почти на 1,5 млрд рублей, а туроператоры подготовили для нее более миллиона предложений.

"Это очень хорошее начало, мы видим позитивный эффект от этих мер. Мы видим, что на каждый рубль средств федерального бюджета, которые мы потратили на стимуляцию внутреннего туризма, дополнительно было привлечено по нашим расчетам около семи рублей - такой хороший мультипликатор, то есть деньги пошли в регионы. Мы видим, что программа получает поддержку бизнеса, турбизнеса прежде всего. Есть понимание, что ее необходимо доработать с учетом предложений самих граждан, так как мы слышим обратную связь по поводу услуги и что говорит сама туриндустрия", - сказал Чернышенко.

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По его словам, программу необходимо продлить.

"Программу точно нужно продлить как минимум до конца года и захватить новогодние каникулы. И скорректировать условия, сделав ее более удобной и доступной для людей. Там было ограничение четыре ночи. Наверное, это очень большое ограничение. Две ночи можно будет сделать и расширить возможности, чтобы еще удобнее, практически в два клика, можно было этой услугой воспользоваться", - добавил Чернышенко.

Он отметил, что турпоток восстанавливается, и летний сезон можно считать успешным.

Распродажа туров по России с кэшбэком прошла с 21 по 28 августа на сайте мирпутешествий.рф. В рамках нее туристам после покупки путешествий возвращался кэшбэк в размере до 20% стоимости туров. Всего программой воспользовались около 60 тыс. человек.

Россия

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