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Вторая распродажа туров с кэшбэком по России будет дольше первой

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Вторая распродажа туров с кэшбэком будет идти значительно дольше первой, минимальное число ночей для бронирования в рамках программы будет сокращено с четырех до двух, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко ранее в среду сообщил, что правительство планирует продлить программу туристического кэшбэка до конца года, захватив новогодние каникулы. На совещании членов кабинета министров с президентом Владимиром Путиным он предложил использовать оставшиеся от реализации первого этапа программы средства для новой распродажи в этом и следующем году. Президент поддержал это предложение.

"Решение президента России о продолжении программы уже в этом году позволит нам значительно увеличить загрузку туристической инфраструктуры в межсезонье, серьезно поддержать бизнес, регионы, рабочие места, а главное - даст людям возможность доступно и разнообразно отдохнуть в стране. У нас впереди детские каникулы, ноябрьские праздники, и Новый год", - сказала Догузова в среду журналистам.

По ее словам, условия программы будут скорректированы под запросы туристов и бизнеса. "Второе окно продаж будет значительно больше по времени, точные даты его начала мы сообщим в ближайшее время. Сократится до двух минимальное количество ночей для получения возврата средств, это открывает возможности для коротких поездок на выходные. Соответственно, будет снижена минимальная стоимость тура или проживания, необходимая для возврата средств. Готовится также целый ряд технологических доработок для удобства туристов и субъектов отрасли", - пояснила глава Ростуризма.

Первая распродажа туров по России с кэшбэком прошла 21-28 августа. В ее рамках порядка 70 тыс. туристов купили путешествий более чем на 1,4 млрд рублей. Правительство выделило на реализацию программы 15 млрд рублей, ее цель - поддержка туристической отрасли, пострадавшей от пандемии коронавируса. Сразу после окончания акции эксперты туротрасли заявили, что она стала эффективным инструментом повышения продаж туров по России, и ее нужно продлевать, смягчив условия участия и для поставщиков услуг, и для туристов.

Зарина Догузова Ростуризм Дмитрий Чернышенко Владимир Путин

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