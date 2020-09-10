Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:31Заразились
на 10.09В России 1 046 370+5 363В мире 27 863 733+292 991

Реализуемый "Интерфаксом" проект по обратной связи с получателями госуслуг победил в конкурсе ООН

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Созданный и развиваемый "Интерфаксом" по заказу Минэкономразвития РФ проект ИАС МУГУ "Ваш контроль", в рамках которого разработана одна из крупнейших в мире онлайн-платформ для обратной связи с населением, стал одним из победителей международного конкурса WSIS prizes 2020, проводимого под эгидой ООН.

Проект "Ваш контроль" стал "чемпионом" в номинации "Электронное правительство" (E-governance)". Виртуальная церемония награждения премией WSIS Prizes 2020 состоялась на текущей неделе.

"Ваш контроль" - система мониторинга качества государственных услуг, цель которой заключается в обеспечении возможности оценки гражданами эффективности работы руководителей ведомств и центров госуслуг. В Минэкономразвития поясняют, что система позволяет выстроить диалог между обществом и государством через обратную связь: каждый гражданин может оценить качество предоставленной ему услуги онлайн посредством смс и телефонных опросов, инфоматов или на сайте "Ваш контроль".

Ежемесячно через систему граждане оценивают примерно 2 млн оказанных им услуг с привязкой к конкретной точке. Обратная связь, которую предоставляют граждане, дает возможность оценивать работу конкретных руководителей территориальных органов власти и центров оказания госуслуг "Мои документы", которых в стране около 13 тыс. Это делает ресурс самым масштабным из всех подобных в мире. В настоящее время в системе оценено более 113 млн услуг, из них более 16 млн - только в 2020 году.

За время работы системы граждане, помимо оценок, оставили почти 1 млн развернутых отзывов по оказываемым госуслугам. Обратная связь позволяет объективно оценивать и совершенствовать работу ведомств и центров госуслуг.

Премия WSIS Prizes 2020 - международное мероприятие по признанию лучших практик в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, проводимое под эгидой ООН. В текущем году на премию подали заявки 800 участников из разных стран мира, из которых 354 проекта были номинированы на онлайн-голосование.

Интерфакс ООН Минэкономразвития

Новости
Пандемия коронавируса

В правительстве заверили, что не планируют нового карантина из-за COVID-19

В правительстве заверили, что не планируют нового карантина из-за COVID-19

Мятежный схимонах отлучен от церкви

Мятежный схимонах отлучен от церкви
Экономический кризис

"Газпром" задумался о сокращении инвестпрограммы по головной компании

Росприроднадзор подал иск к "Норникелю" на 148 млрд руб.

Росприроднадзор подал иск к "Норникелю" на 148 млрд руб.
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено более 5,3 тыс. случаев коронавируса

В России за сутки выявлено более 5,3 тыс. случаев коронавируса

СМИ сообщили об усилении охраны Навального на случай нового покушения

СМИ сообщили об усилении охраны Навального на случай нового покушения

Гражданам предложили запретить перевозку более 10 кг красной икры

Гражданам предложили запретить перевозку более 10 кг красной икры
Навальный попал в больницу

Помпео допустил причастность высокопоставленных россиян к инциденту с Навальным

Власти Приморья выплатят по 300 тыс. рублей семьям погибших во время тайфуна "Майсак"

Власти Приморья выплатят по 300 тыс. рублей семьям погибших во время тайфуна "Майсак"

Что случилось этой ночью: четверг, 10 сентября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');