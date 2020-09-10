Реализуемый "Интерфаксом" проект по обратной связи с получателями госуслуг победил в конкурсе ООН

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Созданный и развиваемый "Интерфаксом" по заказу Минэкономразвития РФ проект ИАС МУГУ "Ваш контроль", в рамках которого разработана одна из крупнейших в мире онлайн-платформ для обратной связи с населением, стал одним из победителей международного конкурса WSIS prizes 2020, проводимого под эгидой ООН.

Проект "Ваш контроль" стал "чемпионом" в номинации "Электронное правительство" (E-governance)". Виртуальная церемония награждения премией WSIS Prizes 2020 состоялась на текущей неделе.

"Ваш контроль" - система мониторинга качества государственных услуг, цель которой заключается в обеспечении возможности оценки гражданами эффективности работы руководителей ведомств и центров госуслуг. В Минэкономразвития поясняют, что система позволяет выстроить диалог между обществом и государством через обратную связь: каждый гражданин может оценить качество предоставленной ему услуги онлайн посредством смс и телефонных опросов, инфоматов или на сайте "Ваш контроль".

Ежемесячно через систему граждане оценивают примерно 2 млн оказанных им услуг с привязкой к конкретной точке. Обратная связь, которую предоставляют граждане, дает возможность оценивать работу конкретных руководителей территориальных органов власти и центров оказания госуслуг "Мои документы", которых в стране около 13 тыс. Это делает ресурс самым масштабным из всех подобных в мире. В настоящее время в системе оценено более 113 млн услуг, из них более 16 млн - только в 2020 году.

За время работы системы граждане, помимо оценок, оставили почти 1 млн развернутых отзывов по оказываемым госуслугам. Обратная связь позволяет объективно оценивать и совершенствовать работу ведомств и центров госуслуг.

Премия WSIS Prizes 2020 - международное мероприятие по признанию лучших практик в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, проводимое под эгидой ООН. В текущем году на премию подали заявки 800 участников из разных стран мира, из которых 354 проекта были номинированы на онлайн-голосование.