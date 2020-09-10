Продажи "АЛРОСА" в августе выросли в шесть раз к июльским показателям

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В августе объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции "АЛРОСА" в августе составил $216,7 млн, что в 6 раз больше, чем в июле ($35,8 млн), сообщила компания. Продажи алмазного сырья составили $202,1 млн, бриллиантов - $14,6 млн.

В годовом измерении продажи августа выросли на 19%. Показатель за январь-август ($1,244 млрд) на 42% ниже показателя 2019 года ($2,164 млрд).

"На фоне постепенного восстановления спроса на ювелирные изделия с бриллиантами, который наблюдался в последние месяцы, особенно в США и Китае, а также снижения уровня запасов продукции в ритейле и мидстриме, мы отмечаем увеличение спроса на алмазы. Это хороший знак в преддверии сезонного роста рыночной активности в IV квартале", - заявил через пресс-службу замгендиректора компании Евгений Агуреев.

Он выразил надежду, что поддержка, которую "АЛРОСА" оказывала долгосрочным клиентам с март по август, положительно скажется на восстановлении спроса и предложения и поможет алмазно-бриллиантовому рынку преодолеть тяжелый для него период.

В августе "АЛРОСА" по-прежнему разрешала клиентам отказаться от 100% своей месячной аллокации.

Алмазодобытчикам пришлось пойти на коррекцию цен в августе, чтобы стимулировать продажи, практически остановившиеся с марта этого года, сообщил в начале сентября "ВТБ Капитал". De Beers снизила цены на 6 - 10%, "АЛРОСА" последовала ее примеру. Мелкие производители ранее скорректировали цены на 25%.

De Beers не раскрывала итоги августовского сайта, но, по данным IDEX, компания выручила $300 млн на фоне снижения цены и наметившегося оживления продаж ювелирных изделий в Китае.

Темпы восстановления продаж "АЛРОСА" значительно превысили прогнозы Renaissance Capital, который ожидал их на уровне $60 млн, говорится в обзоре инвестбанка.