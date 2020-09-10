Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:54Заразились
на 10.09В России 1 046 370+5 363В мире 27 863 733+292 991

Продажи "АЛРОСА" в августе выросли в шесть раз к июльским показателям

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В августе объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции "АЛРОСА" в августе составил $216,7 млн, что в 6 раз больше, чем в июле ($35,8 млн), сообщила компания. Продажи алмазного сырья составили $202,1 млн, бриллиантов - $14,6 млн.

Экономический кризис

В годовом измерении продажи августа выросли на 19%. Показатель за январь-август ($1,244 млрд) на 42% ниже показателя 2019 года ($2,164 млрд).

"На фоне постепенного восстановления спроса на ювелирные изделия с бриллиантами, который наблюдался в последние месяцы, особенно в США и Китае, а также снижения уровня запасов продукции в ритейле и мидстриме, мы отмечаем увеличение спроса на алмазы. Это хороший знак в преддверии сезонного роста рыночной активности в IV квартале", - заявил через пресс-службу замгендиректора компании Евгений Агуреев.

Он выразил надежду, что поддержка, которую "АЛРОСА" оказывала долгосрочным клиентам с март по август, положительно скажется на восстановлении спроса и предложения и поможет алмазно-бриллиантовому рынку преодолеть тяжелый для него период.

В августе "АЛРОСА" по-прежнему разрешала клиентам отказаться от 100% своей месячной аллокации.

Алмазодобытчикам пришлось пойти на коррекцию цен в августе, чтобы стимулировать продажи, практически остановившиеся с марта этого года, сообщил в начале сентября "ВТБ Капитал". De Beers снизила цены на 6 - 10%, "АЛРОСА" последовала ее примеру. Мелкие производители ранее скорректировали цены на 25%.

De Beers не раскрывала итоги августовского сайта, но, по данным IDEX, компания выручила $300 млн на фоне снижения цены и наметившегося оживления продаж ювелирных изделий в Китае.

Темпы восстановления продаж "АЛРОСА" значительно превысили прогнозы Renaissance Capital, который ожидал их на уровне $60 млн, говорится в обзоре инвестбанка.

АЛРОСА Евгений Агуреев коронавирус De Beers

Новости по теме

Новости

Суд передал государству имущество экс-главы Марий Эл на 375 млн руб.

Суд передал государству имущество экс-главы Марий Эл на 375 млн руб.

МВД подготовит законопроект об упрощенном получении гражданства РФ

Песков отнес к фейкам слухи об отставке губернатора Петербурга

Песков отнес к фейкам слухи об отставке губернатора Петербурга

Песков понадеялся, что РФ избежит "белорусского сценария" в 2024 году

Песков понадеялся, что РФ избежит "белорусского сценария" в 2024 году
Пандемия коронавируса

В правительстве заверили, что не планируют нового карантина из-за COVID-19

В правительстве заверили, что не планируют нового карантина из-за COVID-19

Мятежный схимонах отлучен от церкви

Мятежный схимонах отлучен от церкви
Экономический кризис

"Газпром" задумался о сокращении инвестпрограммы по головной компании

Росприроднадзор подал иск к "Норникелю" на 148 млрд руб.

Росприроднадзор подал иск к "Норникелю" на 148 млрд руб.
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено более 5,3 тыс. случаев коронавируса

В России за сутки выявлено более 5,3 тыс. случаев коронавируса
Навальный попал в больницу

СМИ сообщили об усилении охраны Навального на случай нового покушения

СМИ сообщили об усилении охраны Навального на случай нового покушения
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');