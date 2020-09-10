"Алтайлес" предупредил об увольнении 154 человек из-за конфликта с Минприроды

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Компания "Алеусский лес", входящая в холдинг "Алтайлес", планирует сократить 154 работника из-за конфликта с Минприроды Алтайского края, которое через суд пытается изъять у холдинга порядка 0,5 млн га леса.

Речь идет о тех, кто работает в Панкрушихинском и Крутихинском районах региона. Их могут уволить в связи с ликвидацией предприятия.

В "Алтайлесе" говорят, что "Алеусский лес" - единственное крупное производство в Панкрушихинском и Крутихинском районах. Кроме 154 работников компании в заготовке и перевозке древесины там задействованы 50 индивидуальных предпринимателей.

"Работники получили уведомление о сокращении. Необходимая информация направлена в центр занятости", - предупредил холдинг.

"Ликвидация "Алеусского леса" вызовет нехватку древесины для загрузки мощностей двух крупных предприятий, где в общей сложности занято более 1000 человек, - Каменского ЛДК и "Содружество". По оценке компании, последствия инициированных чиновниками действий могут коснуться тысячи семей. По этому поводу коллективы готовят обращения к губернатору Алтайского края, президенту России", - отмечается в сообщении.

Также рассматривается возможность сокращения сотрудников в других структурах холдинга.

В ноябре холдинг ожидает массовых сокращений в лесной отрасли: "Последствия уменьшения объемов заготовки и переработки древесины могут коснуться более тысячи сотрудников" Причиной холдинг называет расторжение договоров аренды "по формальным обстоятельствам", а также предъявленные Минприроды края "многомиллионных исков".

В начале 2020 года входящее в "Алтайлес" ООО "Каменский ЛДК" дошло до Верховного суда по двум из четырех арбитражных дел об изъятии у компании 0,5 млн га леса, выделенных под реализацию инвестпроекта.

В обоих случаях "Каменский ЛДК" получил отказ в передаче дел Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда.

Сообщалось, что компания в 2011-2012 годах получила без торгов с 50%-ной скидкой по уплате арендной платы порядка 570 тыс. га лесов в 21 районе Алтайского края на срок 49 лет. Это, по данным сайта холдинга "Алтайлес" в 2019 году, составляло треть всех арендуемых холдингом лесных угодий.

Участки были предоставлены ЛДК для реализации проекта "Создание площадки лесопиления в городе Камень-на-Оби" стоимостью более 1 млрд рублей, проектная мощность переработки - 240 тыс. кубометров древесины в год. Проект был включен Минпромторгом в перечень приоритетных.

В январе 2016 года Минпромторг издал нормативный акт о завершении реализации инвестпроекта, после чего учредители ЛДК (в течение того же года) провели несколько реорганизаций компании путем выделения из нее, в частности, ООО "Экспресс ЛК", "Альянс ЛК", "Инвест ЛК" и "Крона лес" с одновременным их присоединением, соответственно, к ООО "Содружество", "Салаир", "Ребрихинский лесхоз" и "Алеусский лес" (все, кроме "Салаира", входят в холдинг "Алтайлес").

Кроме того выделенным из ЛДК фирмам достались права по договорам аренды порядка 500 тыс. га лесных участков, полученных предшественником под реализацию проекта.

Минприроды края заключало с правопреемниками дополнительные соглашения о пользовании лесными угодьями. Также ведомство, согласно арбитражной картотеке, давало согласие на последующую передачу этих участков в аренду третьим компаниям.

Однако в середине ноября 2018 года Минприроды региона направило "Каменскому ЛДК" письмо о том, что совершенные сделки перенайма лесных участков являются ничтожными "ввиду отсутствия согласия арендодателя", то есть самого министерства, и предлагало "устранить допущенные нарушения путем расторжения указанных договоров аренды в срок до 26 ноября 2018 года".

Затем Минприроды направило в Арбитражный суд Алтайского края четыре заявления с требованием признать сделки перенайма лесных участков в процессе реорганизации Каменского ЛДК ничтожными, вернуть участки ЛДК и расторгнуть между министерством и ЛДК договоры аренды. Первая инстанция отказала заявителю, однако апелляционная и кассационная удовлетворили все его требования.

Согласно системе "СПАРК-Интерфакс", выручка ЛДК по итогам 2019 года увеличилась на 4,1% по сравнению с 2018 годом и составила 1,77 млрд рублей, чистая прибыль, напротив, сократилась на 28,4% - до 375 млн рублей.

Основным собственником ООО "Каменский ЛДК" является ООО "Содружество" (51%), которое через 100%-ного собственника - ООО "Весна" (Барнаул) - подконтрольно ЗАО "Индиция" (Литва). Еще 36,13% ЛДК принадлежит основному предприятию холдинга - ООО "ЛХК "Алтайлес".

Холдинг "Алтайлес" объединяет 15 предприятий лесного комплекса в Алтайском крае.