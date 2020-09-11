Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:43Заразились
на 10.09В России 1 046 370+5 363В мире 27 863 733+292 991

В Ростовской области загорелся склад с семечками

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Аксайском районе Ростовской области горит склад семечками на площади 1 тыс. квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило спасателям в 04:04 по московскому времени. К настоящему времени возгорание удалось локализовать, угрозы распространения огня на другие здания нет.

К тушению пожара привлечены 55 человек и 16 единиц техники. Объявлен повышенный ранг пожара №2.

Ростовская область

Новости

"Норникель" счел преждевременным иск Росприроднадзора на 148 млрд руб.

Что произошло за день: четверг, 10 сентября

Россия откроет границу с Южной Осетией в ближайшие дни

ДТП с участием Михаила Ефремова

Минюст РФ решил наказать адвокатов по делу Ефремова

Минюст РФ решил наказать адвокатов по делу Ефремова

СКР счел замминистра Тихонова организатором хищения более 600 млн руб.

Суд передал государству имущество экс-главы Марий Эл на 375 млн руб.

Суд передал государству имущество экс-главы Марий Эл на 375 млн руб.

МВД подготовит законопроект об упрощенном получении гражданства РФ

Песков отнес к фейкам слухи об отставке губернатора Петербурга

Песков отнес к фейкам слухи об отставке губернатора Петербурга

Песков понадеялся, что РФ избежит "белорусского сценария" в 2024 году

Песков понадеялся, что РФ избежит "белорусского сценария" в 2024 году
Пандемия коронавируса

В правительстве заверили, что не планируют нового карантина из-за COVID-19

В правительстве заверили, что не планируют нового карантина из-за COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');