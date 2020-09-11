В Ростовской области загорелся склад с семечками

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Аксайском районе Ростовской области горит склад семечками на площади 1 тыс. квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило спасателям в 04:04 по московскому времени. К настоящему времени возгорание удалось локализовать, угрозы распространения огня на другие здания нет.

К тушению пожара привлечены 55 человек и 16 единиц техники. Объявлен повышенный ранг пожара №2.