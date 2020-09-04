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"Белавиа" продлила приостановку рейсов во все города РФ до 30 сентября

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Белорусский авиаперевозчик "Белавиа" продлил приостановку полетов в Россию по 30 сентября, сообщается на сайте компании.

При этом запрет на полеты в Воронеж, Казань, Нижний Новгород продлевается до 24 октября, говорится в сообщении. Данное решение принято с связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом и отсутствием разрешения на перелеты из Белоруссии в РФ со стороны российских властей, заявили в "Белавиа".

Кроме того, продлевается приостановка рейсов по 20 сентября в Ригу, по 14 сентября в Ларнаку, по 30 сентября - в Ашхабад и во все пункты Грузии.

Вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта 2021 года. Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по данному вопросу можно будет в любое время до этой даты.

Белавиа Белоруссия Коронавирус

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