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Минск заявил о договоренности поэтапно возобновить транспортное сообщение с Россией

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Минск и Москва договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения, заявили в пресс-службе белорусского Минтранса.

Там уточнили, что в Москве 31 августа был подписан протокол о предстоящей разработке плана по поэтапному возобновлению транспортного сообщения и по согласованию подходов с Роспотребнадзором и санитарно-эпидемиологической службой белорусского Минздрава.

В переговорах участвовали представители санэпидслужбы Белоруссии и директор департамента авиации белорусского Минтранса Артем Сикорский. Участники встречи, в частности, определили дальнейшие шаги для возобновления воздушного сообщения между странами.

"Российской стороной было отмечено, что меры, принимаемые гражданской авиацией Беларуси по защите общественного здоровья, эффективные и соответствуют международным рекомендациям и стандартам", - отметили в пресс-службе.

Также стороны договорились дополнительно обсудить вопросы, связанные со сложившейся эпидемиологической ситуацией и дальнейшим развитием всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества.

Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией.

С 15 августа возобновилось авиасообщение со Швейцарией, но пока туда имеют право на въезд не все - только россияне с видом на жительство в этой стране или те, кто едет на длительную учебу или лечение.

С 28 августа Кипр согласился впускать российских дипломатов, россиян с видом на жительство или специальным разрешением властей республики на въезд. Им разрешат пересечь границу при условии обязательного двойного тестирования на коронавирус и соблюдения карантина по приезде.

Белоруссия Минздрав Минтранс Артем Сикорский Роспотребнадзор коронавирус

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