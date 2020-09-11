Колонию в Кузбассе проверят из-за пира осужденных с жареным поросенком

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Мариинская прокуратура в Кемеровской области начала проверку по опубликованной в СМИ информации о банкете во время проводов заключенного из исправительного учреждения на свободу, сообщает в пятницу пресс-служба региональной прокуратуры.

"В средствах массовой информации опубликованы материалы о "праздновании активистами" (заключенными, сотрудничающими с администрацией колонии - ИФ) освобождения осужденного в исправительной колонии 37 ГУФСИН России по Кемеровской области. В связи с публикациями прокуратурой области организована проверка исполнения уголовно-исполнительного законодательства", - говорится в пресс-релизе.

В свою очередь СКР Кузбасса также сообщает о проверке по факту публикаций в СМИ.

Ранее на ютуб-канале проекта "Сибирь правовая" была опубликована видеозапись, на которой заключенные колонии N37 якобы организовали застолье в честь проводов заключенного на свободу. На записи один из осужденных с помощью ножа разделывает жареного поросенка, также на столе видны закуски и бутылки с безалкогольными напитками.

Авторы видео отмечают, что запись была сделана, предположительно, в 2019 году.

Агентство не располагает комментарием ГУФСИН Кузбасса.

Как сообщалось, в январе 2020 года четыре сотрудника ФСИН были взяты под стражу, СКР и ГУФСИН Кузбасса не сообщали причины их ареста. В свою очередь "Сибирь правовая" отмечала, что речь идет о сотрудниках ИК-37. До этого проект опубликовал видео, на котором предположительно сотрудники колонии с помощью заключенных обыскивают мужчину, совершившего суицид. Также на видеозаписи мужчины, представившиеся близкими совершившего суицид, показывают на теле покойного травмы и гематомы, в том числе на голове.

До этого, в 2018 году, после публикаций о пытках в ИК-37 действующий на тот момент уполномоченный по правам человека в Кузбассе Николай Волков и глава департамента по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой обладминистрации Николай Пушенко провели проверку. Они выяснили, что заключенных, которые якобы подвергались пыткам, в колонии нет, другие осужденные на содержание не жаловались.

В 2017 и 2018 годах регионального управление СКР проверяло информацию о том, что несколько заключенных колонии попытались свести счеты с жизнью из-за пыток и плохих условий содержания, а также отказа принимать жалобы.