Руководители кузбасской колонии устроили драку в пивном магазине

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудник кузбасской исправительной колонии ИК-37 вместе с подчиненными устроил в состоянии алкогольного опьянение драку с владельцем пивного магазина и нанес ему несколько ударов.

Ранее в соцсетях появилось видео с камеры наблюдения в пивном магазине, на которой сотрудники колонии в форме ФСИН нецензурно на повышенных тонах выясняют отношения с мужчиной, который просил их вежливо разговаривать с продавцом.

Автор ролика уточняет, что события произошли 12 ноября, когда начальник колонии и три его заместителя, отмечая новое звание, приехали в магазин за пивом, где у них произошел конфликт с работниками учреждения.

"В состоянии алкогольного опьянения руководители ИК-37 нагрубили продавцу, устроили скандал, нагрубили ее мужу, затем начальник колонии вывел мужчину на улицу и нанес ему несколько ударов по лицу", - пишет автор.

В пресс-службе Главного управления ФСИН "Интерфаксу" сообщили, что ведомство готовит комментарий.

Инциденты в кузбасской ИК-37

В сентябре текущего года прокурорская проверка выявила нарушения в ИК-37, где заключенного провожали жареным поросенком. Начальнику ГУФСИН России по Кузбассу было внесено представление об устранении нарушений.

Кроме того, в 2017 и 2018 годах регионального управление СКР проверяло информацию о том, что несколько заключенных той же колонии попытались свести счеты с жизнью из-за пыток и плохих условий содержания, а также отказа принимать жалобы.

В 2018 году, после публикаций о пытках в ИК-37 действующий на тот момент уполномоченный по правам человека в Кузбассе Николай Волков и глава департамента по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой обладминистрации Николай Пушенко провели проверку. Они пришли к выводу, что заключенных, которые якобы подвергались пыткам, в колонии нет, другие осужденные им на содержание не жаловались.

В январе 2020 года четыре сотрудника ФСИН были взяты под стражу. СКР и ГУФСИН Кузбасса не сообщали причины ареста сотрудников. В свою очередь ютуб-канал юридического проекта "Сибирь правовая" сообщал, что речь идет о сотрудниках ИК-37.