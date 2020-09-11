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Правительство переименовало Минкомсвязи

Правительство переименовало Минкомсвязи
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ лишилось слова "связь" в своем сокращенном названии: правительство официально закрепило за ним наименование Минцифры.

Соответствующее постановление подписал 11 сентября премьер-министр Михаил Мишустин. До настоящего времени ведомство носило сокращенное название Минкомсвязи.

Слово "связь" неизменно присутствовало в названии федерального органа исполнительной власти с 1932 года (тогда Народный комиссариат почт и телеграфов СССР был преобразован в Наркомсвязь). Оно теряло "первое место" лишь в 2004 году: когда в течение двух месяцев носило название министерства транспорта и связи и когда преобразовывалось в министерство информационных технологий и связи, также в течение двух месяцев носило название министерства транспорта и связи (2004-2008 гг.).

В своем нынешнем виде министерство существует с мая 2018 года: из министерства связи и массовых коммуникаций оно было преобразовано в министерство цифрового развития по предложению Дмитрия Медведева, который в тот момент возглавлял правительство.

Преобразование было необходимо для того, "чтобы реализовать ту самую цифровую повестку дня, которой занимается весь мир и которая является абсолютно актуальной и в нашей стране", говорил Медведев. Новое ведомство возглавил Константин Носков, но уже в январе 2020 года его сменил Максут Шадаев.

Помимо нового сокращенного названия министерство получило полномочия регулирования работы удостоверяющих центров, доверенных третьих сторон и проверки соблюдения ими требований закона "Об электронной подписи".

Минкомсвязи Минцифры Михаил Мишустин

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