Антон Волин отказался комментировать слухи о своем уходе из Минцифры

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Замминистра цифрового развития и связи Алексей Волин не стал комментировать сообщения о грядущей отставке. О его скором уходе из Минцифры сообщили СМИ со ссылкой на источники, а также телеграм-каналы.

"Единственным достоверным источником информации о кадровых решениях является сайт правительства Российской Федерации", - сказал Волин "Интерфаксу".

Должность замминистра связи он занимает с июля 2012 года.