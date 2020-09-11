МВД РФ разработало новые правила сдачи экзаменов на водительские права

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В МВД РФ подготовили проект Административного регламента, устанавливающий правила проведения экзаменов на право управления автомобилем и выдачи водительских удостоверений в условиях реальной дорожной обстановки.

Соответствующий документ размещен в пятницу на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно тексту проекта, министерством переработана система оценки навыков и умений кандидатов в водители в условиях дорожного движения, а также пересмотрены ошибки с учетом степени влияния на безопасность дорожного движения.

"Например, ошибки "не пристегнул ремень безопасности" и "использовал во время движения телефон" будут являться основанием для прекращения проведения практического экзамена", - говорится в документе.

Проведение практического экзамена на мототранспортных средствах не претерпело значительных изменений в новом регламенте. При этом некоторые упражнения для данной категории были изменены.

Так, проектом предусмотрено внедрение новой схемы упражнения "Габаритной восьмерки" для оценки навыка маневрирования в ограниченном пространстве. А в экзамене на право управления транспортным средством подкатегории "В1" (квадрициклы и трициклы) у кандидата в водители будут проверять навыки торможения транспортного средства и остановки при движении на различных скоростях, включая экстренное торможение, а также при прямолинейном движении задним ходом.

Кроме того, проект Административного регламента предусматривает упрощение процедуры подачи заявления. "В целях сокращения времени заполнения заявления, минимизации ошибок формирование заявления будет осуществляться должностным лицом экзаменационного подразделения посредством информационных ресурсов Госавтоинспекции. Сформированное заявление распечатывается должностным лицом и подписывается заявителем", - сообщили в МВД.

Документом также вводится процедура выдачи выписки о получении водительского удостоверения, передача заявления и скан-образов документов в электронном виде при оформлении водительского удостоверения через многофункциональные центры, а также установление процедуры аннулирования результатов экзаменов и водительских удостоверений.

По данным министерства, проведение проверки кандидатов в водители только в условиях реальной дорожной обстановки позволит избежать "натаскивания" учеников на определенные виды упражнений на закрытой площадке. Также обучение переориентируется на подготовку водителей к езде в реальных дорожных условиях вне зоны "заученных" учебных маршрутов.

При этом сокращение количества проводимых практических экзаменов повлечет уменьшение числа обращений граждан в экзаменационные подразделения и сокращение временных интервалов получения государственной услуги, считают в МВД.

Вступление в силу проекта административного регламента запланировано 1 апреля 2021 года одновременно со вступающими в силу изменениями Правил проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.