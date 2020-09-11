Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:45Заразились
на 11.09В России 1 051 874+5 504В мире 28 161 885+298 152

Заключенный отсудил у "Крестов" 10 тыс. руб. за холод и мышей в камере

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Колпинский районный суд Петербурга частично удовлетворил иск осужденного Романа Кузьмина о взыскании компенсации морального вреда из-за условий содержания в СИЗО-1 "Кресты".

Как сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов города, в пользу заявителя взыскано 10 тыс. рублей, а также расходы по оплате 300 рублей госпошлины, говорится в пресс-релизе.

Кузьмин обратился в суд с иском к СИЗО-1 "Кресты", ФСИН России и министерству финансов РФ о взыскании компенсации морального вреда в сумме 600 тыс. рублей (мужчина содержался в названном следственном изоляторе с 5 декабря 2015 года по 14 июня 2016 года, в помещении старых "Крестов" на Арсенальной набережной).

В обоснование иска он указал, что в отношении него были допущены следующие правонарушения: в камере площадью 8 кв. метров содержались четыре человека, помещение не проветривалось, при этом сокамерники Кузьмина курили. Также истец пожаловался на отсутствие ремонта в камере; из-за повышенной влажности на стенах и потолке образовались плесень и грибок, осыпались краска, побелка, штукатурка; пол не имел покрытия.

В камерах была антисанитария, обитали мыши, клопы и тараканы. Кроме того, унитаз не был отгорожен от жилой зоны и находился в метре от кухонного стола; сливной бачок отсутствовал, сантехника протекала. Не было и горячей воды, а также бака с питьевой водой.

Кроме того, в иске говорится, что в холодное время камера не протапливалась, на стенах образовывался лед. Времени помыться подследственным практически не давали. Постельные принадлежности были в плохом состоянии и не менялись на протяжении всего времени нахождения Кузьмина в камере.

"Истец указывает, что содержание в вышеописанных условиях причиняло ему физические и нравственные страдания, ущемляло человеческое достоинство, при этом у Кузмина имелось заболевание - бронхиальная астма", - отмечается в пресс-релизе.

Кузьмин на судебное заседание не явился, поскольку отбывает наказание в колонии; о рассмотрении дела был извещен.

Сообщается, что представитель СИЗО возражал против удовлетворения исковых требований, полагая факт причинения морального вреда недоказанным. Представитель Минфина на судебное заседание не явился, о рассмотрении дела был извещен.

За какое преступление истец отбывает наказание, в пресс-релизе не уточняется.

Петербург ФСИН Минфин

Новости

МВД РФ разработало новые правила сдачи экзаменов на водительские права

МВД РФ разработало новые правила сдачи экзаменов на водительские права

Приложения ВГТРК исключат из AppStore на Украине

Правительство переименовало Минкомсвязи

Правительство переименовало Минкомсвязи

"Автодор" ищет деньги на юг, мечтает о Золотом кольце, точно едет - пока до Казани

"Автодор" ищет деньги на юг, мечтает о Золотом кольце, точно едет - пока до Казани
Авария на ТЭЦ в Норильске

"Норникель" назвал предварительную причину аварии на ТЭЦ-3

"Норникель" назвал предварительную причину аварии на ТЭЦ-3

Памфилова объяснила происхождение снимков с голосованием в багажнике

В Калининграде заметили взрывной рост продаж янтаря на бирже

В Калининграде заметили взрывной рост продаж янтаря на бирже

Главный судмедэксперт РФ уволился по собственному желанию

Чиновник Минпромторга РФ задержан по делу о мошенничестве

Навальный попал в больницу

В Берлине не расценивают ситуацию с Навальным как двусторонний вопрос

В Берлине не расценивают ситуацию с Навальным как двусторонний вопрос
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');