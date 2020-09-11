Новый вид азиатского богомола обнаружен на Кубани и в Крыму

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Ученые обнаружили на черноморском побережье Краснодарского края колонии нового вида богомола, который ранее обитал исключительно на Дальнем Востоке. Риски для экосистемы юга России и соседних государств пока не изучены, сообщает Международный журнал энтомологии (Франция).

"В последние годы наблюдается рост числа чужеродных видов богомолов, которые создают популяции по всей Европе. К этому стоит добавить стабильно распространяющуюся популяцию азиатского вида Statilia maculata (Thunberg, 1784) в Краснодарском крае на юге России. Это первый интродуцированный вид богомолов в фауне России и первый представитель рода Statilia Stal в Европе", - сообщили авторы научной статьи - Евгений Щербаков (биологический факультет МГУ) и Валерий Говоров (факультет тропических сельскохозяйственных наук Чешского университета естественных наук).

Богомолы-чужаки также выявлены в Крыму. По информации энтомологов, этот вид обитает в основном в странах Дальнего Востока (включает Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию). Одним из важных факторов его размножения является влажность воздуха. Таким образом, отмечают ученые, наиболее вероятно распространение азиатских богомолов на соседние территории и другие страны с влажным субтропическим климатом.

"Такое вторжение остается весьма реальной возможностью с неизвестным исходом для местных экосистем", - делают вывод исследователи.