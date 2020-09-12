Россия поставила КНДР 50 тысяч тонн пшеницы в качестве гумпомощи

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Россия поставила КНДР 50 тысяч тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи, сообщило в субботу посольство РФ в Пхеньяне в фейсбуке.

В связи с ограничениями из-за распространения коронавируса судно, доставившее в порт Нампхо последнюю партию зерна в объеме 25 тысяч тонн, будет разгружаться на его дальнем рейде в 12 километрах от Западноморской плотины. "Пшеницу переместят в шесть барж, которые затем вместе с экипажами поставят на двухнедельный карантин. Далее зерно подвергнут фумигации и лишь после этого отправят потребителям", - отметили в российском посольстве.

В министерстве иностранных дел КНДР во время контактов с российскими дипломатами подчеркнули актуальность поставки российского зерна в связи с большим ущербом, который в конце августа-начале сентября был нанесен следовавшими один за другим беспрецедентными по силе тайфунами.

В мае этого года в КНДР была поставлена первая партия российской пшеницы в 25 тысяч тонн в качестве гуманитарной помощи. Посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора в интервью "Интерфаксу" в том же месяце сообщал, что российская сторона рассчитывает в скоро поставить еще одну партию пшеницы.